'Bella Figura' está no palco online do Teatro Nacional São João

A peça, encenada por Nuno Cardoso, director do TNSJ, vai estar disponível "on demand" até 21 de Fevereiro.

Bella Figura é o mais recente espectáculo a ser disponibilizado online pelo Teatro Nacional São João. Foi o último trabalho que Nuno Cardoso encenou com o Ao Cabo Teatro, antes de se tornar director do TNSJ.

Com base num texto da dramaturga francesa Yasmina Reza, esta peça é sintetizada, segundo Nuno Cardoso, no título de uma música dos The Rolling Stones, "You Can't Always Get What You Want".

"A produção própria da Casa dá a conhecer a história de cinco personagens que, numa noite de Verão, se cruzam num restaurante para o que uns julgavam ser uma descontraída noite romântica e outros uma divertida festa de aniversário. Contudo, nem tudo é o que poderá parecer à primeira vista", explica o TNSJ em comunicado.

A peça foi gravada em 2018, quando o espectáculo estreou no Teatro Carlos Alberto. Agora, vai estar disponível, on demand, até às 00.00 do dia 21 de Fevereiro.

Pode comprar o seu bilhete virtual na plataforma BOL, a 2€, que é válido até três dias após a sua compra e apenas permite uma visualização. Como está de portas fechadas, o TNSJ apostou na transmissão de vários espectáculos online, de modo a que possa apreciar o melhor do teatro português em casa.

