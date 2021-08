Bienal de Arte vai pensar o mundo e o futuro a partir da Maia

A Bienal de Arte Contemporânea da Maia acontece este ano de 11 de Setembro a 19 de Outubro, em espaços públicos como o Fórum da Maia, o Jardim Central e as ruas da cidade, mas também nas revistas do município, na televisão, na rádio e em formato online.

ÁGORA é o projecto artístico comissariado pelo curador José Maia para a Bienal da Maia 2021, que reúne em volta da ideia grega de "ágora" propostas de 72 criadores e colectivos artísticos – de diferentes gerações, geografias e áreas artísticas, como as artes plásticas, arte digital, videoarte, cinema, arquitectura, design, som e música.

O território da Maia, as suas paisagens, o ambiente, a história e a cultura maiata estarão inscritas "directa ou indirectamente, nas diversas obras concebidas por mais de 50 artistas de diversas áreas, que serão apresentadas nos múltiplos eventos que constituirão o programa da Bienal", lê-se no site do município.



Vários criadores convocados para a Bienal realizarão no território, junto dos habitantes do município, investigações "em torno da história, da cultura, do património, da gastronomia e do ambiente". Inscreverão a intersecção do passado histórico com o desenvolvimento verificado no presente e outros transportarão consigo viagens, experiências e vivências de outras latitudes. Todos convocarão "temáticas contemporâneas que nos permitirão pensar o mundo e o futuro a partir do lugar onde (se) expõe, a Maia".

O site da Bienal será um espaço de apresentação de criações digitais (exposições virtuais, videoarte, vídeo-performance e cinema) e o arquivo online que, com a publicação ÁGORA, constituirá a memória da Bienal de Arte Contemporânea da Maia 2021, prolongando-a no tempo. Os eventos serão partilhados no Instagram, Facebook e YouTube.

