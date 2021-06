Parques da Maia ganham espreguiçadeiras para relaxar nos dias de calor

Quer dourar o corpo ao sol, mas não lhe apetece praia? Pegue no protector solar e vá passear até à Maia. A Câmara Municipal espalhou 150 espreguiçadeiras por cinco parques do concelho, disponíveis para serem usadas gratuitamente.

As espreguiçadeiras podem ser encontradas nos parques de Avioso (Rua do Monte Grande e Rua do Património, Castêlo da Maia), Moutidos (Rua dos Moutidos, Águas Santas), Amores (Rua das Cavadas, Pedrouços), Novo Rumo (Rua António Nobre, Maia) e na Quinta dos Cónegos (Rua do Souto, Maia).

"Fabricadas na Maia, em material 100% reciclado, são um convite para abrandar, respirar os bons ares e os cheiros da terra e da natureza, e reforçar o sistema imunitário tomando uma dose generosa de vitamina D proporcionada pelo sol", lê-se no site da Câmara Municipal da Maia.

+ Maia: há uma nova esplanada no meio da natureza

+ Maia vai ter um novo parque urbano

+ Maia já tem um parque para cães

+ Quem reciclar mais, vai pagar menos na Maia

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal