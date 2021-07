Maia ganha rede de percursos pedonais e cicláveis com 203 km

O município da Maia vai criar uma rota de 23 percursos pedonais e cicláveis, que vão atravessar as várias freguesias do concelho, num total de 203 quilómetros. O projecto será desenvolvido em três fases, entre 2021 e 2023.

Os quatro primeiros percursos – Vilar de Luz/Ribeira da Junqueira, Caminhos Rurais de Folgosa, Rota Produtos da Terra e Lugares do Alto Folgosa/S. Pedro Fins – ficarão concluídos ainda este ano. Os restantes terão trabalhos assegurados até ao final de 2023, que vão consistir em cuidar dos caminhos, sinalizar, colocar informação e equipamentos, e criar uma aplicação móvel.

Os 23 percursos, constituídos em rede, vão estar associados a temas como a água, os moinhos, o património edificado arqueológico, o património natural e cultural, de forma a permitir a fruição da paisagem e da natureza, através da contemplação e exploração da biodiversidade da Maia. Os percursos complementam outros já existentes no concelho, como o Percursos Pedonal Urbano, o Ecocaminho, os Caminhos de Santiago e os percursos delimitados no Parque de Avioso-S. Pedro.

Serão estes os 23 percursos:

PR01_ Vilar de Luz e Ribeira da Junqueira (2,5 km)

PR02_Vilar de Luz

PR03_Caminhos Rurais de Folgosa (3 km)

PR04_Rota Produtos da Terra (5,5 km)

PR05_Lugares do Alto Folgosa e São Pedro Fins (12,5 km)

PR06_Lugares do Alto Nogueira e Silva Escura (9 km)

PR07_Caminho Histórico (7,8 km)

PR08_Lugares do Alto Castêlo da Maia (8 km)

PR09_Lugar do Alto Barca (4 km)

PR10_Maia – Parque de Avioso – S. Pedro (20 km)

PR11_ Parque de Avioso – S. Pedro – Castro de Alvarelhos (7 km)

PR12_Corredor Ecológico do Rio Leça (corresponde à proposta do Masterplan do Rio Leça) (10 km)

PR13_Parque Ponte de Moreira (8,9 km)

PR14_Ribeira do Arquinho (12,2 km)

PR15_Vale do Arquinho (8,5 km)

PR16_Águas e Moinhos de Milheirós (1,7 km)

PR17_Monte Penedo (5 km)

PR18_Ribeirinho do Leandro (4 km)

PR19_Ribeira dos Amores e ligação ao Leça (2 km)

PR20_Ribeira de Cambados/Onda (8,3 km)

PR21_Rota das Mamoas (6,2 km)

PR22_Lugares do Alto Pedrouços e Águas Santas

GR01_Rota dos Marcos Geodésicos (57 km)

