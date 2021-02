Bolhão, Cinema Batalha e Terminal de Campanhã concluídos este ano

As obras no Mercado do Bolhão, Terminal Intermodal de Campanhã e Cinema Batalha ficam concluídas no segundo semestre deste ano, mas o cinema só abrirá em Janeiro.

O presidente da Câmara do Porto afirmou esta segunda-feira, durante a Assembleia Municipal, que o Mercado do Bolhão, o Terminal Intermodal de Campanhã e o Cinema Batalha ficarão concluídos no segundo semestre deste ano, mas que o cinema só deverá abrir em Janeiro de 2022.

Citado pela Agência Lusa, Rui Moreira afirmou que o Mercado do Bolhão "estará seguramente pronto durante o segundo semestre deste ano". A empreitada de restauro do Mercado do Bolhão foi consignada oficialmente a 15 de Maio de 2018, estando então previsto um prazo de dois anos para a conclusão dos trabalhos. Em Dezembro de 2019, a autarquia anunciou que as obras de requalificação, cujo término estava previsto para Maio de 2020, seriam prolongadas por mais um ano.

O Terminal Intermodal de Campanhã, obra iniciada em Setembro de 2019, e o Cinema Batalha, projecto de recuperação atribuído aos arquitectos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez, deverão estar concluídos também no segundo semestre de 2021. Apesar disso, a abertura ao público do cinema só deverá "decorrer no início do próximo ano". O concurso para a reabilitação do Cinema Batalha foi lançado a 16 de Abril de 2019 com um prazo de execução de cerca de um ano e meio. A empreitada foi adjudicada em Junho desse ano à Teixeira, Pinto & Soares, S.A.

+ O futuro Mercado do Bolhão vai ter dez restaurantes

+ Visita virtual às obras de restauro do Mercado do Bolhão