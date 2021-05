Câmara do Porto cria aplicação móvel que agrega toda a oferta desportiva da cidade

Desporto365 é o nome da nova plataforma digital do Município do Porto, onde está agregada a oferta desportiva da cidade, ao nível dos seus equipamentos e modalidades, e sempre com informações actualizadas. Vai estar disponível em formato de website e, a partir de segunda-feira, numa aplicação móvel gratuita.

A novidade foi apresentada em assembleia municipal e será "mais do que um Mapa Desportivo em formato digital". "Esta plataforma adequa toda a informação reunida às preferências de cada utilizador, com múltiplas possibilidades de pesquisa, de acordo com a idade e o género, mas também com o tipo de modalidade, equipamento, clube e até zona geográfica pretendida", explica o município na plataforma Porto.

A ideia surgiu como uma forma de abandonar o tradicional Atlas Desportivo da Cidade do Porto – que é actualizado de dez em dez anos, sendo que a última vez foi em 2009 –, e tornar este conteúdo mais tecnológico e interactivo.

Para já, esta plataforma reúne informação sobre mais de 250 entidades dedicadas ao desporto da cidade, desde as mais pequenas associações aos clubes maiores, e dos 309 equipamentos disponíveis, privados e municipais. Tudo isto dividido por modalidade, categoria e tipologia.

A aplicação móvel pode ser descarregada, gratuitamente, na App Store ou no Google Play e, além de permitir um acesso mais rápido, também vai contar com funcionalidades exclusivas, como a "georreferenciação do utilizador e a informação sobre os equipamentos desportivos que se encontram nas proximidades, através da realidade aumentada".

O objectivo da plataforma é tornar o desporto acessível a todos e, por isso, adoptou o slogan “uma cidade aberta ao desporto, todos os dias do ano”.

