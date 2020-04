Câmaras de Valongo e Penafiel oferecem máscaras

As autarquias de Valongo e Penafiel vão distribuir máscaras reutilizáveis e laváveis a todos os residentes dos concelhos, de forma gratuita. O gesto pretende incentivar a protecção individual no regresso à nova normalidade, promovendo o seu uso nos transportes públicos, escolas, supermercados e outros locais de elevada afluência. As máscaras comunitárias deverão chegar a casa das pessoas por correio, a partir de Maio.

O município de Penafiel vai entregar aos cidadãos do concelho um kit de protecção composto por três máscaras comunitárias. A iniciativa vai ajudar a recuperar empresas que já estavam encerradas. A autarquia recorreu a empresas têxteis do concelho que se encontravam em lay-off ou em profunda crise, devido à forte quebra de encomendas provocada pelo impacto económico do novo coronavírus.

A Câmara de Valongo vai distribuir 100 mil máscaras reutilizáveis, com o objectivo de pedir a toda a população que se proteja e proteja os outros, colocando sempre e em qualquer espaço público uma máscara comunitária. A distribuição será feita em conjuntos de três máscaras através da caixa de correio das cinco freguesias do concelho: Alfena, Campo, Ermesinde, Sobrado e Valongo. Se for necessário, serão feitos ajustamentos à quantidade.

No distrito do Porto, também as câmaras de Matosinhos e Gaia anunciaram medidas semelhantes de contenção ao surto de Covid-19. O município de Vila Nova de Gaia vai oferecer 320 mil máscaras em kits de duas à população do concelho. Todos os residentes do concelho de Matosinhos vão também receber máscaras em casa a partir de Maio.

Estas máscaras comunitárias pretendem servir como complemento das medidas de protecção e das regras de distanciamento social. Não são para a utilização por profissionais de saúde, nem são um dispositivo médico. As pessoas devem usá-las quando se deslocarem para o local de trabalho, escola ou estabelecimentos comerciais, de forma a protegerem a comunidade.

