Casa da Calçada celebra 20.º aniversário com um jantar a seis mãos

O jantar acontece no restaurante Largo do Paço, em Amarante, e vai ter a assinatura dos chefs Tiago Bonito, Ricardo Costa e Vítor Matos.

Este ano celebra-se o 20.º aniversário da Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante. Para assinalar a data, a 18 de Setembro, o restaurante do hotel, o Largo do Paço, vai receber um jantar muito especial, que vai juntar o chef Tiago Bonito – responsável pela cozinha do espaço – e os chefs Ricardo Costa e Vítor Matos.

"Queremos assinalar o aniversário da Casa da Calçada Relais & Châteaux com um evento inédito, que homenageie a nossa história, que conta já com duas décadas", afirma Manuel de Meireles Leite, director-geral da Casa da Calçada, em comunicado.

"20 anos estrelados na Casa da Calçada" foi o nome escolhido para este evento especial, que começa às 19.30, com um cocktail. A verdadeira estrela da noite, o menu, ainda não foi revelado, mas podemos dizer-lhe que vai ser composto por dois pratos de cada chef, ou seja, seis ao todo. Já a harmonização fica a cargo de David Teixeira, o sommelier do restaurante.

Os chefs convidados têm uma ligação antiga com o restaurante amarantino. Ricardo Costa, que actualmente lidera a cozinha do The Yeatman, passou pelo Largo do Paço, onde conquistou uma estrela Michelin em 2009 e 2010. Já Vítor Matos, responsável pelo Antiqvvm, também liderou, em tempos, a cozinha do Largo do Paço, onde conquistou diversas distinções, como uma estrela no Guia Michelin ou o Garfo D’Ouro do Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso.

O jantar tem um custo de 180€ por pessoa e as reservas devem ser feitas via email (reservas@casadacalcada.com).

+ Largo do Paço apresenta nova carta inspirada no melhor da cozinha portuguesa

+ Restaurantes com estrela Michelin no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal