Casa da Calçada reabre hoje com médico disponível 24 horas por dia

O hotel Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante, reabre esta segunda-feira com o selo Clean & Safe, atribuído pelo Turismo de Portugal, e com uma nova parceria com a Clínica Ponte Saúde, "que garante aos hóspedes médico disponível 24 horas", lê-se em comunicado.

Entre as medidas de segurança e higiene estão a ocupação dos quartos após uma quarentena de 72 horas, a possibilidade de refeições ao ar livre e a oferta de um kit individual de protecção aos hóspedes.

No Largo do Paço, orientado pelo chef Tiago Bonito, a capacidade foi reduzida para que sejam cumpridas as normas de distanciamento social a partir de quinta-feira, 4 de Junho, data marcada para a reabertura do restaurante.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ Festival MIMO Amarante adiado para 2021

+ Amarante: tudo o que pode fazer em 1 dia

Share the story