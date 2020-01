Club Porto Rugby: há um novo restaurante dentro do Ateneu Comercial do Porto

O Club Porto Rugby, um sports bar na cave do Ateneu Comercial do Porto, uniu quatro colegas da equipa de rugby do Centro de Desporto da Universidade do Porto e desafiou-os para uma nova jogada. Inicialmente, Paulo Abreu, António Martins, Diogo Reis e Bernardo Vasquez criaram uma empresa de catering para jantares privados. No final de Novembro, o projecto passou a incluir também um restaurante.

É com base numa cozinha de fusão, feita com produtos nacionais e sazonais, que Joana Pires desenvolve os menus. Sempre com o cuidado de apresentar pratos mais leves, com menos gorduras e açúcares refinados. A feijoada de cogumelos, o frango com soja e legumes no wok, a lasanha de salmão e o cachaço no forno são alguns dos que pode encontrar no menu de almoço, que inclui ainda couvert, bebida, café, sopa ou sobremesa (9€).

De segunda a domingo, a partir das 20.30, funcionam por reserva para eventos privados com um buffet assistido de quatro horas. O promotor do evento pode escolher entre três opções, carne, peixe e vegetariano (27€). Bochechas de porco preto estufadas e bacalhau à Sala são algumas das propostas.

+ Eater elege Porto como um dos sítios no mundo onde deve comer em 2020