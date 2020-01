Eater elege Porto como um dos sítios no mundo onde deve comer em 2020

O Eater, um website dedicado à gastronomia, fez uma lista de 19 sítios pelo mundo onde deve comer em 2020 e o Porto é a única cidade portuguesa entre as destacadas. Com esta lista foi também lançado um guia com uma selecção de 34 restaurantes da Invicta.

Entre os espaços seleccionados estão, por exemplo, os estrela Michelin Casa de Chá da Boa Nova e The Yeatman. Mas também entram na lista alguns restaurantes mais tradicionais, como a Taberna dos Mercadores, O Buraco e A Cozinha do Manel. Em representação de cozinhas de outras latitudes estão o Namban Oporto Kitchen Café, o Antonio Mezzero e o Shiko. E, claro, não podiam faltar as francesinhas da Cufra, os cachorrinhos do Gazela e a sandes de pernil d'A Casa Guedes. Há ainda espaço para dois bares: o The Royal Cocktail Club e o Catraio.

As outras cidades em destaque são George Town na Malásia; Marraquexe em Marrocos; Malmö na Suécia; Richmond BC no Canadá; Gyeongju na Coreia do Sul; Milwaukee em Wisconsin; Akko em Israel; e Marselha em França. Da lista fazem ainda parte as cidades de Lagos na Nigéria; Nagoya no Japão; Monterrey no México; o bairro de East Village em Nova Iorque; Pristina no Kosovo; Cartagena na Colômbia; Hobart na Austrália; Oakland na Califórnia; Cork na Irlanda; e Santiago no Chile.

