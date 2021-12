Coliseu do Porto celebra 80 anos este fim-de-semana

Nos dias 18 e 19 de Dezembro, a sala de espectáculos portuense vai festejar o aniversário com programação para todas as idades e estilos.

O Coliseu do Porto apaga as velas do 80.º aniversário no fim-de-semana de 18 e 19 de Dezembro e, para celebrar a data como deve ser, a sala portuense tem a agenda preenchida. Os festejos incluem propostas para todos os gostos e idades, como performances, música, teatro, circo e até uma exposição com os melhores desenhos do edifício.

"2021 trouxe desafios conhecidos e outros novos, como a necessidade de nos mantermos motivados perante a adversidade. Mas completando 80 anos de vida dedicada às artes e ao entretenimento, o Coliseu soube mostrar como se responde à altura das circunstâncias, com a experiência e a qualidade organizacional que lhe são reconhecidas, promovendo a melhor experiência para profissionais e públicos", refere, em jeito de balanço, Mónica Guerreiro, presidente do Coliseu, em comunicado.

Inserida nos festejos está a exposição dos desenhos vencedores do concurso "Desenha o Coliseu", que desafiou os alunos e alunas de Portugal a ilustrar o interior e o exterior do Coliseu, em qualquer técnica, incluindo digital. Os melhores trabalhos em cada grau de ensino estarão em destaque durante todo o fim-de-semana.

A animação começa no sábado, dia 18 de Dezembro, às 10.00, com Capuchinho, um espectáculo (que repete às 17.00) de teatro-dança para bebés (entre os 3 meses e os 3 anos), com encenação de Paulo Lage, na sala dois. No Bar do Coliseu, pelas 18.00, estará em destaque uma peça de teatro para crianças e jovens, entre os 8 e os 14 anos. Manda os teus pais passear é um trabalho da autoria de Marta Figueiredo, com encenação de Gonçalo Amorim.

© Paulo Pimenta O Bosque do Piripak

Já a 19 de Dezembro, o dia começa uma sessão de teatro musicado na sala dois, às 10.00, que se repete às 15.00, na sala dois: Bosque do Piripak, escrito por Mário João Alves, com música de Ricardo Fráguas e encenação de Fernando Moreira, para crianças dos 6 aos 12 anos.

Para o mesmo dia está marcado o último Concerto Promenade 2.0 do ano, A Arca do Tesouro, às 11.00, na sala principal. Trata-se de um espectáculo criado a partir de um conto de Alice Vieira, com música de Eurico Carrapatoso e direcção musical de Cesário Costa, à frente da Orquestra Sinfónica Ensemble.

Entretanto, por volta das 15.00, no piso 1, acontece a inauguração do Lounge Ageas, onde serão anunciados novos projectos para o próximo ano, "desenvolvidos pelo Coliseu em parceria com o Grupo Ageas Portugal, de valorização dos artistas e do sector artístico emergente". Às 16.00, acontece um concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa, também na sala principal, com o pianista Quanlin Wang e direcção musical de Osvaldo Ferreira.

O dia termina com uma sessão especial de Circo de Natal, pelas 21.00, onde vai poder assistir a números de acrobacia, humor, malabarismo, trapézio, equilibrismo, dança, arco e bola aérea, roda alemã, ilusionismo, um globo radical e música original. Antes do espectáculo, o público vai ser convidado a brindar e cantar os parabéns ao Coliseu.

O programa completo está disponível online, numa plataforma criada especialmente para marcar a data. O preço dos bilhetes varia 4€ e os 18€, com diferentes descontos.

