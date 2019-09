Collectiva recebe exposição que reúne o trabalho de 180 joalheiros de todo o mundo

A Collectiva Meeting - International Exhibition está de volta para a segunda edição. A exposição, onde pode ver e comprar o trabalho de joalheiros de várias nacionalidades, está em destaque no Centro Comercial Bombarda e na Collectiva, até ao final do mês de Outubro.

Tal como aconteceu no ano passado, a mostra é o resultado de uma convocatória internacional — para esta edição concorreram mais de 250 artistas. A escolha dos finalistas ficou a cargo das responsáveis pela Collectiva, que se basearam em critérios como inovação e criatividade. No total foram seleccionados 180 joalheiros vindos de mais de 50 países, entre eles Japão, Coreia do Sul, México, Brasil, Rússia, Israel e Turquia.

As peças em exposição são variadas, com conceitos distintos, materiais atípicos e fontes de inspiração fora da caixa. "Queremos desmistificar a ideia de que a joalharia de autor é um produto de nicho. A diversidade criativa que apresentamos nesta exposição mostra como a joalharia contemporânea oferece propostas para todos os gostos e que apesar de uma grande maioria das peças serem únicas, não deixam de ser democráticas e acessíveis ao público", explicam as criadoras do evento.

© DR

Além disto, durante a exposição, os joalheiros vão estar a competir por vários prémios. O primeiro é o Prémio Collectiva Meeting, que vai dar a três marcas a oportunidade de ter os seus produtos à venda na loja portuense, durante três meses. Já o Prémio Porto Jóia permite que entre oito e 10 marcas integrem o espaço da Collectiva, naquela que é a principal feira de joalharia nacional, entre os dias 26 e 29 deste mês.

Um júri especializado, que inclui nomes como Liliana Guerreiro e Olga Noronha, escolherá os vencedores. O público também pode votar no seu criador favorito e o vencedor será automaticamente seleccionado para a próxima edição da mostra em 2020.

