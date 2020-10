Complexo Mota Galiza com exposições, open studios e performances no fim-de-semana

As iniciativas integram a 3ª Via Aberta – Mostra de Artes Plásticas e Performativas, evento anual que dá a conhecer o trabalho dos artistas que ocupam a galeria comercial desde 2017. O evento realiza-se entre as 15.00 e as 19.00 e tem entrada livre.

À primeira vista, a Galeria Comercial Mota Galiza, na Boavista, pode parecer vazia, mas desde 2017 está habitada por uma comunidade de artistas que produz trabalho no sossego dos seus ateliês e organiza uma programação regular com exposições, oficinas, performances, sessões de cinema e projectos de pesquisa, promovendo e facilitando o contacto do público com as artes.

Foi nesse contexto que, em 2018, surgiu a Via Aberta – Mostra de Artes Plásticas e Performativas, evento que desvenda um pouco do que se faz no ARTES, projecto cultural da Fundação Manuel António da Mota, proprietária da galeria comercial. A terceira edição acontece no próximo fim-de-semana, 24 e 25 de Outubro, entre as 15.00 e as 19.00, e vai ter exposições, open studios e performances de 23 artistas.

O evento comissariado por Luísa Mota tem, este ano, curadoria de Sylvia Chivaratanond e Carlos Pinto e conta com nomes como Alisa Heil, Avelino Sá, Luísa Abreu, Maria Trabulo, Mariana Mizarela, Mauro Cerqueira e Xavier Paes, entre outros.

A par do arranque da Via Aberta, inaugura a exposição Sonic Materialities de Andreia Santana, com curadoria de Marta Espiridião, e que ficará aberta ao público até dia 7 de Novembro apenas por marcação (93 710 8120). Estão agendadas, ainda, performances para ambos os dias, às 16.00 e às 18.00.

