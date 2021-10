Cordoaria: um restaurante preocupado com a pegada ecológica

Foi nos livros da filha que Miguel Rangel, um dos sócios do novo Cordoaria - Honest Food n Wine – que abriu no início de Agosto no Campo dos Mártires da Pátria, mesmo de frente para o jardim –, descobriu o caminho que deveria seguir. “No final de 2019 decidimos evoluir no nosso conceito de restauração e apostar em princípios de sustentabilidade e de quilómetro zero”, diz, acrescentando que a experiência na área da gastronomia já vem de trás. Desde 2007 que se dedicam ao catering e ao food service, ou seja, fornecem refeições para cantinas e outros estabelecimentos.

“As preocupações ambientais estão muito presentes no dia-a-dia das novas gerações. Elas falam disso na escola, há advertências nos livros, estão genuinamente alarmadas. E nós temos a responsabilidade de lhes deixar um mundo melhor.” Vai daí, e após uma suspensão de planos forçada por causa da pandemia, reabriram no mesmo espaço onde outrora funcionava o Porto & Vírgula, também dos mesmos donos, com uma cozinha tão criativa como eticamente responsável. “Apostamos em produtos de proximidade, o peixe vem da lota de Angeiras ou de Matosinhos, e os vinhos de pequenos produtores”, explica Miguel.

©Marco Duarte Cordoaria - Honest Food n Wine

O vinho ocupa neste bonito espaço – iluminado por candeeiros em palhinha com lâmpadas de luz quente, bonita loiça sobre as mesas, e confortáveis cadeiras forradas a veludo verde-escuro e sofás em pele da cor do caramelo – um lugar de destaque (não é por acaso que na sala superior, boa para eventos privados, há uma garrafeira com lugar para 800 garrafas). Ao jantar há sempre um sommelier de serviço que o aconselhará a harmonizar os vinhos com a comida. Todos escolhidos a dedo.

“Temos vinhos fora do circuito comercial e a carta foi pensada de forma a ser compreendida facilmente. Temos vinhos de ocasião, vinhos de degustação e vinhos de excelência”, explica José Castro, outro dos sócios. Dos brancos aos tintos, passando pelos rosés, fortificados e espumantes. “É uma carta para quem gosta de arriscar”, atira.

©Marco Duarte Robalo do mar

No campeonato da comida, a aposta na gastronomia portuguesa é forte, apesar de, aqui e ali, surgirem algumas influências do mundo, como é o caso dos ceviches e dos risotos e raviólis. À parte disso, brilham alheiras de Vinhais com ovos cozinhados a baixa temperatura (6€), amêijoas e polvo da nossa costa (ambos a 7€), arroz de marisco para duas pessoas (31€) ou robalo de mar com puré de couve-flor (19,50€).

Na secção das carnes, as estrelas são o cabrito DOP com arroz de enchidos (17,50€), o carré de borrego com crosta de ervas (18,50€) ou a vazia arouquesa (19€). Pudim Abade de Priscos, tarte de lima ou toucinho-do-céu (entre os 2,50€ e os 10€) encerram a refeição em beleza. Ah, e de segunda a sexta-feira há menu executivo com direito a entrada ou sobremesa, prato principal, água ou sumo da casa e café (11,50€).

©Marco Duarte Esfera de sabores

Campo dos Mártires da Pátria, 51 (Porto). Ter-Qui 12.00-15.30 e 19.00-22.30, Sex-Sáb 12.00-15.30 e 23.30, Dom 12.00-16.00. Facebook, Instagram.

