Costa do Sal: o novo hotel e bar flutuante da ria de Aveiro

Já pode visitar o bar do navio-hotel Costa do Sal, ancorado na Costa Nova, junto ao cais dos pescadores. O restaurante, o hotel e os cruzeiros começam a funcionar em breve.

O bar do Costa do Sal já está em funcionamento

O Costa do Sal – Boat Lounge Hotel já atracou no Canal de Mira, na Costa Nova, junto ao cais dos pescadores. Em breve, vai operar como navio-hotel e restaurante, e vai realizar cruzeiros semanais ao longo da ria de Aveiro, desde a Costa Nova (Ílhavo), até à Torreira (Murtosa). O bar exterior e interior já está em funcionamento, com uma carta de bebidas, saladas e petiscos.

© DR Costa do Sal - Boat Lounge Hotel

O Costa do Sal é o resultado da renovação de um navio que tinha estado a operar no Douro – o Invicta, que fez parte da frota da Douro Azul, agora adaptado para um boat lounge hotel. "Antes do final deste mês esperamos abrir o hotel, com serviço de pequenos-almoços, e no início de Outubro contamos ter o restaurante a funcionar em pleno", explica à Time Out Graciela Nogueira, administradora da empresa Black and Blue.

© DR Costa do Sal - Boat Lounge Hotel

A partir da próxima semana, as reservas poderão ser feitas directamente no site do hotel e em algumas plataformas de reserva. "Os preços por noite serão à volta dos 120€, mas teremos packs especiais de fim-de-semana com duas noites de alojamento e cruzeiro na ria de Aveiro, com almoço incluído durante a viagem, a um custo de 500€ para duas pessoas", acrescenta.

© DR O Costa do Sal está atracado no Canal de Mira, na Costa Nova

Para já, o navio-hotel contará com 24 quartos, número que poderá ser alargado numa segunda fase. Os restantes serviços, como é o caso do bar no deck exterior e do restaurante interior, estarão abertos ao público em geral. Neste momento, o bar está a funcionar todos os dias – das 12.00 às 21.00, de domingo a quinta-feira, e com horário alargado de sexta a sábado, das 12.00 às 23.00. Para reservas, contacte o número 91 330 1217 ou o email rececao@costadosalhotel.com.

