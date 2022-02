Cultura em Expansão vai trazer 51 espectáculos gratuitos ao Porto

O programa municipal Cultura em Expansão está de volta com a missão de levar a oferta cultural a todo o lado e torná-la acessível a toda a gente. Até Dezembro, há 51 espectáculos, 59 récitas e oito oficinas no Porto. Tudo gratuito.

Criado em 2014 pela Câmara Municipal do Porto, o Cultura em Expansão é um programa anual e gratuito, que leva eventos nas áreas da música, teatro, cinema, dança, literatura e performance a espaços de apresentação não convencionais, fora do circuito dos palcos tradicionais da cidade. De Março até Dezembro, há um total de 51 espectáculos, 59 récitas, oito oficinas com as comunidades e dois projectos de continuidade.

O programa deste ano, que pode ser consultado online, vai concentrar a maioria das actividades na Associação de Moradores da Bouça, Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira, Associação Nun’Álvares de Campanhã e Auditório do Grupo Musical de Miragaia. Os parceiros de programação, produção e acompanhamento nos territórios serão a Sonoscopia na Bouça, o Teatro do Frio na Pasteleira, o Visões Úteis em Campanhã e a Confederação em Miragaia.

Na música, destaque para o concerto de Lena d'Água, nas comemorações do 25 de Abril, Ana Deus (Três Tristes Tigres) com as retroprojecções do artista Paulo Ansiães Monteiro (19 Maio), Gala Drop (17 Dezembro), Cachupa Psicadélica (13 Outubro), o projecto Chão Maior de Norberto Lobo, Yaw Tembe, Leonor Arnaut e Ricardo Martins (8 Outubro) e Granito: O Rap do Porto (17 Dezembro), projecto coordenado por Maze que representará a diversidade do ADN do rap da Invicta, com nomes como os Dealema, Keso, Berna, Barrako 27 e M7 (Marta Bateira).

Na Bouça, poderá ver o duo de guitarra e trompete de Fred Frith & Susana Santos Silva (4 Março), o trio Ece Canli, Lea Tarragona e Marta Vuduvum (1 Abril), Joana Sá e Henrique Fernandes (6 Maio), Jérôme Noetinger e @c (22 Julho) e a colaboração dos bateristas Will Guthrie, Mário Costa e Jorge Queijo a partir de um gamelão (18 Novembro), parcerias incentivadas pelo Grupo Operário do Ruído, um projecto que nasceu no âmbito do Cultura em Expansão de 2020. A nova edição de Obras Portuenses da Década de 20 (30 Setembro) ficará este ano a cargo dos compositores Álvaro Salazar, Cândido Lima, Ângela Lopes e Isabel Soveral.

O programa para Campanhã inclui o concerto-documental NinaNinar, de Telma Pereira, Carlos Garcia e Ariel Pinheiro, com canções de embalar de diferentes nacionalidades (21 Maio), um espectáculo teatral em torno do universo dos caminhos-de-ferro chamado O Meu Amor Virá de Comboio, de Sónia Barbosa/Ritual de Domingo (29 Outubro), e TRIC – Tardes Regaladas nas Ilhas de Campanhã, uma co-produção com a Trigamisto que quer unir habitantes e visitantes de diferentes ilhas da freguesia em torno da narração oral.

Para a Pasteleira, está prevista a continuidade do projecto Oficina (In)Comum, promovido pelo colectivo Ponto Parágrafo, que começou em 2021 e irá construir estruturas físicas para apoio à promoção e realização dos espectáculos neste território. A companhia madrilena La Gata Japonesa traz Los Viajes de Bowa, em parceria com o festival de circo Trengo, promovido pela Erva Daninha (10 Julho), e Ruca Bourbon vai desenvolver o Baile dos Discos Amadeu, um projecto em torno da colecção de discos de um morador do bairro, numa reinterpretação "na fronteira entre o baile típico, a videoarte, o tasco e a performance" (15 Outubro).

Miragaia recebe a mini-conferência "Para que serve a cultura?" (27 Março), de José Maria Vieira Mendes e do Teatro Praga, dirigida a crianças e jovens com o intuito de introduzir o pensamento, filosofia e ideia de questionamento, de uma forma lúdica e descomplexada. Rita Neves e Patrícia Couveiro trazem o espectáculo Corpo Suspenso (7 Abril), que explora memórias da Guerra Colonial, e haverá ainda um cine-concerto em torno da obra de Karl Valentin, interpretado por João Lima, Inês Meira e Manuel Brásio (8 Maio).

Para além da agenda dedicada aos quatro territórios, será também desenvolvida uma programação satélite que apresentará uma adaptação da peça Vizinhança Ferida (14 Abril), da companhia argentina Matemurga, com participação local, em co-produção com o MEXE. Há ainda as estreias do projecto inédito A Guilda do Bonfim (16 Julho), em co-produção com a Lovers & Lollypops, e Arquivo Zombie, onde o Teatro de Ferro propõe-se a reanimar objectos que o perseguem há alguns anos.

Por último, o projecto TAG, do Visões Úteis, vai juntar numa plataforma online obras breves de música, escrita e imagem, criadas pelas comunidades dos quatro territórios do Cultura em Expansão, para mostrar "as muitas cidades que existem dentro da mesma cidade". Ao longo do ano, contará com várias oficinas de participação livre.

Associação de Moradores da Bouça: Rua dos Burgães, 345 (4050-136)

Associação de Moradores da Pasteleira: Rua Gomes Eanes de Azurara, 129 (4150-363)

Associação Nun'Álvares de Campanhã: Travessa Corujeira de Baixo, 1404 (4300-153)

Auditório Grupo Musical de Miragaia: Rua da Arménia, 10-18 (4050-430)

