A entrada na Alfândega do Porto é grátis. Para participar, basta comprar um copo por 3€.

O evento que promove os vinhos da região do Dão está de volta à Alfândega do Porto para a sua terceira edição. O Dão Invicto – Mostra de Vinhos e Iguarias acontece nesta sexta-feira e neste sábado, entre as 15.00 e as 21.00. A entrada é gratuita e se quiser participar nas provas pode comprar um copo por 3€.

Durante o fim-de-semana vão ser postos à prova vinhos de mais de duas dezenas de produtores da região. Além de beber também vai ser convidado a experimentar várias iguarias, como queijo Serra da Estrela. Mas não é tudo, também vai poder participar em workshops com enólogos de renome ou provar diferentes harmonizações gastronómicas. Tudo isto com vista para o rio Douro.

O Dão Invicto é da responsabilidade da Comissão Vitivinícola Regional do Dão.

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer

+ Hopen: o novo festival de cerveja artesanal de Braga acontece este fim-de-semana

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.