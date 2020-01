Deftones confirmados na quarta edição do North Music Festival

O North Music Festival anunciou, recentemente, o segundo nome a juntar-se ao cartaz desta edição: Deftones. A banda norte-americana actua dia 22 de Maio.

Há três anos que não actuavam em Portugal, mas estão de volta para cantar clássicos como "Gore", "Koi No Yokan" e "Diamond Eyes". O grupo, liderado por Chino Moreno, é composto por Stephen Carpenter, Frank Delgado, Abe Cunningham e Sergio Vega, e vai lançar um novo álbum ainda este ano.

A presença de The Script, no dia 23 de Maio, também já estava confirmada. A quarta edição do festival acontece, mais uma vez, na Alfândega do Porto, nos dias 22 e 23 de Maio. Os bilhetes estão em fase de pré-venda. O diário custa 50€ e os passes para dois dias, 75€.

