Delícia do Porto. Portuenses, está na hora de provar e eleger o doce típico da Invicta

Ouviu falar do concurso Delícia do Porto, que procura eleger o doce típico da cidade? A iniciativa começou por recolher candidaturas de pastelarias, confeitarias, chefs de cozinha, associações, entidades privadas e até de pessoas singulares no mês passado e, agora, depois da avaliação do júri, chegou a altura de os portuenses darem o seu parecer. Os seis doces finalistas estão à espera de serem provados a partir de sexta-feira 7 no Cais de Gaia e, a partir de terça-feira 18, na Alfândega do Porto.

A votação do público tem um peso de 30% na decisão final. Assim sendo, se quiser deixar o seu testemunho, fique a saber que a organização criou uma aplicação móvel, com o nome do concurso. Descarregue a app, prove os doces e vote no seu preferido.

Depois da votação do público, restam duas etapas para se apurar o vencedor que receberá dez mil euros. A semifinal acontece na segunda-feira 10, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo em Vila do Conde, e a final está marcada para quinta-feira 20 na Alfândega do Porto.

Os seis nomeados vêm de espaços como o Forninho da Granja, na Maia, a confeitaria Cem Pecados ou a Natas D'Ouro, ambas em Gaia, ou do projecto portuense The Pastry Lab. Marque na agenda e participe no concurso.

