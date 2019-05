Delícia do Porto. Vamos eleger o doce típico da cidade?

Apesar de temos muita e boa doçaria, não temos um "doce típico do Porto". Vai daí, foi criado o concurso Delícia do Porto, no qual podem participar pastelarias, confeitarias, chefs de cozinha, associações, federações e outras entidades privadas e pessoas singulares, até dia 17 de Maio.

A ideia deste concurso surgiu não só para encontrar o doce típico do Porto, mas também para incentivar à criação de nova doçaria. Os participantes terão de "criar uma especialidade de doçaria que revele interesse etnográfico, social ou técnico, evidenciando valores de memória, saber, autenticidade e singularidade", descreve o regulamento.

Além disto, o doce terá de cumprir alguns requisitos como, por exemplo, ter uma durabilidade de até três dias, até 100 gramas, ser de fácil transporte e adequado a todas as idades. A candidatura é oficial após o pagamento da taxa de despesas administrativas no valor de 50€+IVA.

Depois de entregues, os doces serão examinados e provados por um painel da Escola Superior de Hotelaria e Turismo. Os 20 seleccionados serão avaliados por um júri independente. A última fase do concurso consiste em deixar que o público prove e vote no seu doce favorito. As eliminatórias deverão acontecer até ao Verão e o vencedor receberá 10.000€.

O concurso conta com o apoio da AIPAN - Associação dos Industriais de Panificação, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto, da Câmara Municipal do Porto, entre outras entidades.

