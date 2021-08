Douro vai ser o palco de concertos e cinema ao ar livre

A partir de Setembro, há música ao vivo, cinema ao ar livre, jantares, cocktails com vinho do Porto e visitas guiadas à Quinta do Seixo, com o Douro aos pés.

A Quinta do Seixo, em Valença do Douro, vai acolher o Sandeman Stage, com as paisagens únicas do Douro como cenário. A partir de Setembro, os fins de tarde na quinta da Sandeman vão contar com música ao vivo, cinema ao ar livre e cocktails com vinho do Porto.

As primeiras edições estão previstas para os dias 4 e 11 de Setembro. A programação inclui uma visita guiada à Quinta do Seixo, seguida de um concerto com o trio de jazz de Carl Minnemann, acompanhado de cocktails com vinho do Porto Sandeman. O jantar tem lugar no Jardim das Oliveiras e a noite termina com uma sessão de cinema ao ar livre, envolvida pelas vinhas seculares, a luz da lua e o rio a correr lá em baixo.

© DR The Sandeman Stage na Quinta do Seixo

Os bilhetes custam 100€ por pessoa e as reservas podem ser feitas online, via email (info.winetourism@sogrape.pt) ou telefone (937 850 312/ 22 374 6195).

Em Julho, o Sandeman Stage arrancou a temporada no seu local habitual, a esplanada do The George Gastro & Cocktail Bar, em frente às Caves Sandeman, inserida no The House of Sandeman Hostel & Suites, em Vila Nova de Gaia. Estes concertos gratuitos vão manter-se durante o mês de Setembro nos dias 4, 11, 18 e 25, a partir das 18.30. O cartaz inclui artistas como Clube do Choro, DJ Nuno Lopes, Pandeiro in Jazz e a fadista Patrícia Costa.

