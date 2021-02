Está de volta a cerveja solidária da Nortada que apoia a Cruz Vermelha

Em Abril do ano passado, a Nortada criou uma nova cerveja artesanal para celebrar o seu terceiro aniversário, mas, no meio da pandemia, os responsáveis pela marca decidiram repensar o seu conceito. Criaram a "Obrigado", uma New England IPA que, através da ilustração do rótulo, presta homenagem aos profissionais de saúde. A bebida, de edição limitada, voltou a estar disponível.

É descrita como uma cerveja de corpo médio-baixo, sedosa e de aparência turva, com sabor e aroma a frutos tropicais. Está à venda na loja online da Nortada e na Dott, em packs de oito cervejas (19,90€), que incluem um copo da marca.

Todos os lucros da venda destas cervejas serão doados à Cruz Vermelha. O rótulo, desenhado pela ilustradora Patrícia Helena Cardoso, dá destaque aos profissionais de saúde e foi inspirado na linguagem utilizada para animar filmes de super-heróis.

+ Bares de cerveja artesanal do Porto com entregas ao domicílio

+ Musa leva packs de sobrevivência a casa com cerveja, copos e uma playlist

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana