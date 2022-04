Este domingo, corra pela Paz em Leça da Palmeira

Corra pela paz e pela sua saúde. Este domingo, dia 10 de Abril, a marginal de Leça da Palmeira recebe a Corrida Pela Paz, uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude, em conjunto com a Runporto, com a Câmara Municipal de Matosinhos e a Matosinhos Sport.

A corrida, que “pretende assinalar o desporto enquanto direito fundamental e um poderoso instrumento para fortalecer os laços sociais, promover o desenvolvimento sustentável e a paz, bem como a solidariedade e o respeito por todos”, como refere a organização em comunicado, tem partida marcada para as 10.00 na Avenida da Liberdade, em Leça da Palmeira.

Além da corrida, no programa está também contemplada uma caminhada, ambas de cinco quilómetros, para quem preferir um passo menos acelerado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. A organização pede ainda aos participantes que vistam uma t-shirt branca, como forma de simbolizar a paz, e que levantem o dorsal no dia do evento junto ao local de partida, na Avenida da Liberdade, entre as 09.00 e as 10.00.

