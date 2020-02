Este domingo, prepare-se para a Batalha Klandestina no The Royal Cocktail Club

A Batalha Klandestina está a caminho da Invicta. O evento bimestral, criado pelo café Klandestino, surgiu da vontade em “dinamizar os domingos em Lisboa” mas, como todos “têm direito à festa”, dizem, preparam-se para a fazer este domingo 23 no The Royal Cocktail Club, na Baixa, a partir das 21.00.

Segundo a organização, as edições anteriores contaram com bartenders experientes, vindos de São Paulo ou Barcelona, e garante que este fim-de-semana também vai ficar muito bem servido. Tiago Castro do Nogueira’s Porto, Inês Moreira da Vermuteria da Baixa, Tiago Moreira do RIB – Beef & Wine Porto, Pedro Duarte do Mescla, Arlindo Duarte, vindo directamente do Coupette em Londres, e Yeray Monfort do Dr Stravinsky em Barcelona serão os seus bartenders de serviço.

Vão preparar bebidas criadas especificamente para o evento e dar a conhecer novas técnicas e formas de trabalho nesta área. A entrada é gratuita e não há consumo obrigatório. Caso queira experimentar o que de melhor estes profissionais têm para oferecer, saiba que cada bebida custa 8€.

