Este mês há exposições, debates e apresentações de livros no MIRA

Depois de um Verão morno para a vida cultural, condicionada desde Março pela pandemia, Setembro traz uma agenda deveras preenchida (que deve ser cumprida com cautela, é claro). O MIRA, que nos últimos meses disponibilizou alguma programação online, incluindo exposições, conversas e tertúlias literárias, volta a ganhar fôlego na próxima semana, com eventos previstos para decorrer nos seus vários espaços, em Campanhã, e também online.

O mês arranca com YAH, 2020, exposição de Felícia Teixeira e João Brojo que inaugura no dia 11 de Setembro, às 21.00, e que marca o regresso da dupla de artistas ao MIRA. Segue-se, no sábado, a abertura de Los Hijos del Ciervo, de José Luis Carrillo, exposição integrada no programa dos Encontros de Imagem 2020 — evento dedicado à fotografia que arranca em Braga no dia 11 e se estende a vários pólos expositivos no Porto —, e um meetup fotográfico com piquenique no Parque Oriental da Cidade, em Campanhã.

Ainda no dia 12, às 18.00, José Carlos Tinoco e Cláudia Novais convidam a poeta Rosa Alice Branco para uma conversa no jardim MIRA Flora. No dia 17, às 21.30, a literatura salta para o ecrã com João Gesta, escritor e programador cultural, que participará via Zoom numa tertúlia virtual sobre o seu livro, Uma Falha nos Dentes. Já no fim-de-semana de 18 e 19 terão lugar debates organizados pelo depA, jovem ateliê de arquitectura do Porto que representará Portugal na próxima Bienal de Arquitectura de Veneza.

Street Photography B&W Mobile Prize, exposição de fotografia mobile, inaugura a 25 de Setembro, às 21.00. Setembro fecha ao ar livre, com a apresentação dos dois últimos livros de João Sousa Cardoso, Sequências Narrativas e Completas e A Espanha das Espanhas, agendada para dia 26, às 18.00, no MIRA Flora.

+ MIRA e CCDR-N promovem concurso de fotografia sobre o Gerês

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal