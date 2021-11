Euskalduna Studio celebra cinco anos com evento surpresa

Acontece no dia 7 de Dezembro num espaço no Grande Porto ainda por revelar. O menu, claro, será apenas conhecido no momento.

Em jeito de celebração de uma mão cheia de anos, o Euskalduna Studio, um dos mais conceituados e reconhecidos restaurantes do Porto, prepara-se para mais uma aventura. No dia 7 de Dezembro, o mais famoso fine dining do Bonfim vai celebrar o dia com um evento surpresa. Envolto em secretismo, alguns detalhes só serão revelados um dia antes a quem realizar reserva.

“É uma data em que gostamos de fazer algo especial. Surpreendemos sempre os nossos clientes com o menu mas, desta vez, todo o evento será uma surpresa. Podemos só adiantar que será uma noite muito bonita e com um conceito um pouco diferente do que já fizemos”, explica o chef Vasco Coelho Santos.

© Undercover.pt Euskalduna Studio

Adiantam, no entanto, que o evento não acontecerá no restaurante da rua de Santo Ildefonso, mas sim “num espaço no Grande Porto” e incluirá “um jantar composto por vários momentos”, cujo menu será apenas revelado no momento, tal como acontece diariamente no restaurante. Está marcado para as 18.30 e contará, no decorrer da noite, com “música e algumas surpresas”.

Vasco Coelho Santos irá cozinhar apenas para 60 pessoas e um lugar à mesa custa 250€ por pessoa. As reservas devem ser realizadas através do e-mail reservas@euskaldunastudio.pt ou do telemóvel 93 533 5301.

+ Jantar de Outono no Hotel The Yeatman é uma ode às trufas e aos cogumelos

+ Mercado Ferreira Borges recebe feira de vinhos portugueses

+ Camélia Brunch Garden: comida de conforto para os dias frios

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal