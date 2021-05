Feira do livro da Flâneur vai ter livros desde 3€

A Flâneur é uma livraria generalista e encantada, com uma boa selecção de títulos de poesia, arte, filosofia, romances e literatura de viagens. As suas feiras do livro, que em tempo de pandemia só aconteceram online, regressam agora em modo presencial. A livraria portuense abre as portas no sábado, 22 de Maio, com descontos generosos.

"Voltamos a organizar uma feira do livro na livraria, tanto tempo depois. Temos dezenas de livros até 5€, muitos, muitos descontos e presentes para oferecer. Em compras superiores a 15€, oferecemos um livro ou um DVD", anunciam, em publicação nas redes sociais.

A Feira do Livro da Flâneur vai estar a funcionar no dia 22 de Maio, entre as 11.00 e as 19.00, no número 88 da Rua de Fernandes Costa, no Porto. Quem preferir comprar online, vai encontrar promoções e descontos até 50% no site da livraria, em editoras como a Relógio D'Água, Antígona, Cavalo de Ferro e Assírio & Alvim.

