A Agonia é uma festa como só o Minho sabe fazer. A romaria nasceu em 1772, pela devoção dos homens do mar que pediam protecção à Senhora d’Agonia. Para preparar a festa, o povo da ribeira trabalha durante a noite para adornar as ruas com flores e tapetes de sal colorido. Os barcos navegam numa procissão e lançam flores ao mar, em homenagem aos pescadores desaparecidos. Nos desfiles, as mulheres mostram os seus melhores trajes e enchem-se de “chieira”. Viana torna-se numa montra de ouro e da mestria com que as lavradeiras transformam a lã das suas ovelhas e o linho dos seus campos no mais belo trajar de Portugal.

O ano de 2020 foi a primeira vez em 248 anos que as Festas d'Agonia não foram celebradas na rua, mas este ano já deverão regressar ao formato tradicional, entre 17 e 21 de Agosto. "Esta é uma festa que queremos que fique marcada pelo regresso à normalidade, uma Romaria que compense os dois anos de ausência. Manteremos vários formatos e conteúdos online, dada a importância que têm para muita gente que não nos pode visitar, mas o objectivo é viver a festa", diz o presidente da Comissão de Festas da Romaria da Senhora d'Agonia, António Cruz, citado em comunicado.

O programa, que pode ser consultado aqui, inclui os tradicionais tapetes floridos (que começam a ser feitos na noite de 19 de Agosto), o Desfile da Mordomia (18 de Agosto, 16.00), a Procissão ao Mar (20 de Agosto, 14.30), o Cortejo Histórico/Etnográfico (21 de Agosto, 16.00), gigantones e cabeçudos, concertos, arruadas e desgarradas, festivais de folclore, exposições, feiras, fogo-de-artifício e festividades religiosas.

No ano em que se assinala o centésimo décimo aniversário do primeiro cartaz ilustrado da festa, a selecção da imagem das festas em 2022 volta a ser por concurso público e tema livre. O concurso para a concepção do cartaz da festa de 2022 decorre a partir desta segunda-feira e as propostas podem ser submetidas no site oficial até ao dia 22 de Abril. O vencedor terá direito a um prémio monetário de 750€.

