Festa do Brinquedo de Valongo está de volta para brincar à moda antiga

A magia e o encanto dos brinquedos de outros tempos voltam a ser celebrados em Outubro, com entrada livre e um programa para todas as idades.

No ano em que se assinala o centenário da criação do primeiro brinquedo tradicional português, está de regresso a Festa do Brinquedo de Valongo. De 1 a 3 de Outubro, o Centro Cultural de Alfena é o palco de um programa totalmente gratuito, dirigido a todas as idades. O evento foi criado para preservar, valorizar e divulgar o brinquedo tradicional enquanto património identitário de Valongo.

A partir do dia 1 e até 30 de Outubro, pode visitar a exposição Brincar em Alfena na galeria do Centro Cultural de Alfena. A manhã de sábado, dia 2, começa com um workshop de construção de marionetas (10.30) e yoga para crianças (11.30). À tarde, pode participar no workshop "Os Primeiros Passos na Música" (14.30), nos jogos tradicionais que vão decorrer no jardim (das 15.00 às 17.00), e assistir a um espectáculo de marionetas de Rui Sousa (15.30) e a um concerto de lengalengas e brincadeiras por Paulo Coelho de Castro (18.00).

No domingo 3 pode ver O Vaqueiro Que Não Mentia da companhia de teatro de formas animadas Lafontana (10.30 e 16.00), a apresentação do livro Sadako e o Voo do Tsuru, da ilustradora Carla Monteiro (15.00), e Aurora, do Teatro e Marionetas de Mandrágora (18.00). Durante a tarde, continuam os jogos tradicionais, pela Associação das Colectividades do Concelho de Valongo.

Todas as actividades são de acesso gratuito, mas sujeitas a reserva e levantamento prévio de bilhetes. Consulte o programa completo e reserve o seu lugar através do email dct@cm-valongo.pt ou do número 931 643 154.

Recorde-se que foi em Alfena, em 1921, que o artesão José Augusto Júnior iniciou a produção dos primeiros brinquedos tradicionais em Portugal – as gaitas com asa, feitas em folha-de-flandres, um material laminado composto por ferro e aço revestido com estanho, muito utilizado no fabrico de latas para alimentação.

Nos anos seguintes, foi criando brinquedos como a primeira roca para bebés, que continha pequenas pedras oriundas das margens do rio Leça, e o primeiro carro movido a corda de fita em Portugal. Mais tarde, com o nome Jato / BruPlast, os herdeiros continuaram a fabricar brinquedos como os martelinhos do S. João, rodas, gaiolas para grilos, tambores, pistolas de água e carrinhos, juntamente com componentes para a indústria.

