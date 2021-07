Gaia instala novos bebedouros onde os animais também podem beber

Devido à pandemia, os bebedouros que se encontram na via pública em Vila Nova de Gaia tiveram de ser desactivados, por uma questão de saúde pública – o facto de muitas pessoas colocarem a boca no bebedouro poderia acarretar perigo de contágio. Esses bebedouros antigos estão agora a ser substituídos por outros, que permitem encher a garrafa de água, em vez de beber directamente. Mas agora os patudos também vão ter direito a se refrescar e hidratar, com uma torneira própria com taça, a um nível mais rasteiro.

"Para evitar contágios, com a chegada da pandemia, tivemos que encerrar os bebedouros que se encontram em vários pontos do concelho. Notámos o incómodo que essa situação gerou, pois disponibilizar água nos espaços públicos aos gaienses e a todos os que nos visitam é uma missão que cumprimos com enorme orgulho", lê-se numa publicação nas redes sociais da empresa municipal Águas de Gaia.

© Águas de Gaia Novos bebedouros públicos de Gaia

"Para que possa dispor deste bem tão precioso, estamos a substituir esses bebedouros por outros que permitem encher a garrafa e transportá-la. Estes novos bebedouros são tão seguros como a água que lhe fornecemos na torneira de sua casa. E porque pensamos em todos, os novos dispensadores de água também são amigos dos animais de estimação, pois dispõem de uma torneira só para eles", acrescenta a empresa.

