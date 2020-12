Gaia vai criar parques temáticos do Pinóquio e Abelha Maia

O parque dedicado ao Pinóquio ficará no Jardim Soares dos Reis, em Mafamude, e o da Abelha Maia no Candal. Serão os primeiros de 12 equipamentos de uma rede de parques temáticos que ficará distribuída pelas várias freguesias de Gaia.

O parque temático do Pinóquio vai ficar no Jardim Soares dos Reis, em Mafamude

Em Janeiro de 2019, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia anunciou o objectivo de criar uma rede de parques infantis temáticos, num total de 12 equipamentos. Os dois primeiros a avançar serão dedicados ao Pinóquio e à Abelha Maia. O concurso público para a construção já foi lançado.

De acordo com a Agência Lusa, o investimento nestes dois parques temáticos ronda os 635 mil euros, com a proposta aprovada esta segunda-feira em reunião de câmara. Esta rede de parques ficará distribuída pelas várias freguesias de Vila Nova de Gaia, com outros temas como a Bela Adormecida, Tom Sawyer ou Heidi.

O parque dedicado à Abelha Maia ficará localizado no Candal e o do Pinóquio será construído no Jardim Soares dos Reis, em Mafamude. O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, ressalvou que o parque do Pinóquio não ficará "na parte mais emblemática do jardim" e que este "vai manter a sua estrutura icónica, acrescentando-se um parque e também um circuito canino".

