Há 14 exposições para ver no Quarteirão de Miguel Bombarda

Este sábado, 3 de Julho, é dia de inaugurações simultâneas em Miguel Bombarda. A partir das 16.00, há exposições para ver no coração criativo do Porto e online.

O novo ciclo de Inaugurações Simultâneas em Miguel Bombarda acontece este sábado, 3 de Julho, a partir das 16.00, nas galerias e nos espaços expositivos, comerciais e alternativos do quarteirão. O acesso às exposições e actividades será livre e gratuito, mas condicionado pelas restrições impostas pela pandemia. Quem preferir ficar em casa, pode acompanhar através de uma visita guiada virtual, transmitida pela Ágora a partir das 17.00.

O programa do evento inclui duas oficinas digitais de ilustração, com participação gratuita, mas vagas limitadas: Stencil, cores e histórias, orientada por David Penela (16.00, inscrições via dpenela@gmail.com), e Uma volta ao Sol, por A Constança (18.00, inscrições neste formulário).

Devido ao contexto atípico, algumas galerias vão apresentar novas exposições, mas outras prolongarão as que estão já patentes. Confira nesta lista o que poderá ver:

Galeria São Mamede: Cenários do Quotidiano, de Benedita Kendall

Galeria Presença: Udgang, de Inês d’Orey

Galeria Serpente: Um corpo sem qualidades, de José Pastor

Galeria Quadrado Azul: exposição de artistas da galeria

Galeria Fernando Santos: Group Show: Verão 2021

Galeria Fernando Santos 531: Pequeno Formato

REM - espaço arte: Conversations, de Beatriz Pacheco Pereira

Galeria Símbolo: exposição colectiva

Galeria João Lagoa: exposição colectiva

Galeria Artes em partes: Enquanto muda para LIVING CITY, de Vasco Rodrigues

Galeria Ap'arte: Regresso, de João Noutel, e So, I was takin’ a walk the other day, de Simão Sousa Branca

Galeria Trindade: Pequenos Formatos Rostos, de Ana Cristina Dias

Ó! Galeria: Atrás de uma montanha há sempre outra..., de Bárbara R.

Galeria Adorna: Shuhud, de Cynthia Zahar

Os espaços expositivos, comerciais e alternativos do quarteirão vão apresentar novas colecções, sugestões de design ecológico e sustentável, moda e acessórios com design e produção nacional, joalharia contemporânea de autor, objectos de decoração e iluminação personalizados, música e workshops. Entre eles, destacam-se os seguintes:

Espaço Arte: apresentação de fanzine Fotocromia, criado pelos alunos do Curso de Comunicação Audiovisual da Escola Artística Soares dos Reis

Galeria Cruzes Canhoto: quarta edição de Desvios e Extravios, mostra colectiva de arte singular com obras de Sátrapa, Martinho, Idalécio, Clara Probanza e João Fróis, já habituais da galeria, e um artista novo, Miguel Pipa.

Centro Comercial Bombarda: lançamento da marca (re)veste, apresentação do lookbook, loja online e peças customizadas pelos participantes do projecto

Tincal Lab: novas colecções de joalharia contemporânea de Ana Pina, Áurea Praga, Inês Sobreira, Lunante, Marcin Boguslaw, Olga Marques, Susana Barbosa e a especial #tincalcollab Ana Pina x WEK

Collectiva: exposição materialidade e processo, em comemoração do 10.º aniversário da marca Lia Gonçalves

Clink: exposição de design Stretch Box, de Toni Grilo, e Art Board, da artista plástica Susana Chasse

CRU Galeria: exposição de desenho E a vida continua, de Rui Manuel Vieira, com curadoria de Rossana Mendes Fonseca

SCAR-ID: instalação D-HOUSE, produtos de beleza artesanais e sustentáveis, respeitando os princípios de comércio justo, a partir de ingredientes naturais e orgânicos

Agrafo Studio: instalação efémera Melting

Galeria Tiê, Cachaçaria Macaúva: exposição Entrelinhas, da artista plástica Josana Valle

Ó! Cerâmica: Rapidinhas, workshops de iniciação à cerâmica, em duas sessões (ceramica@ogaleria.com)

+ Xau Laura: petiscos típicos portugueses em Miguel Bombarda

