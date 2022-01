Há brunch de terça a domingo no Parque da Cidade do Porto

Situado no núcleo rural do Parque da Cidade do Porto, num espaço para contemplar a natureza e confortar o estômago, o Soundwich celebra dez anos de vida em 2022. Nos meses mais quentes, há boas esplanadas para deixar as horas passar, mas no Inverno o aconchego das salas interiores torna-as um bom local para comer sanduíches, hambúrgueres, saladas e brunches.

Até agora, o brunch estava apenas disponível ao fim-de-semana, mas desde o início deste ano passou a ser servido todos os dias, excepto à segunda-feira, o dia em que o espaço está encerrado. De terça-feira a domingo, entre as 10.00 e as 18.00, pode escolher um dos três menus de brunch.

© DR Brunch do Soundwich

O menu Festival (15€) inclui panquecas, torradas, ovos à escolha, bacon, sumo natural, creme de abacate, tomate confitado, manteiga e molho hollandaise. Já com o Music Hall (18€) pode provar as panquecas, torradas, ovos à escolha, bacon, sumo natural, compota, creme de avelã Michel Cluizel, frutos vermelhos e morangos.

Por último, o Opera (22€) promete panquecas. torradas, manteiga, creme de avelã Michel Cluizel, sumo natural, maple syrup, compota, iogurte, granola, frutas à escolha (banana, frutos vermelhos, morangos, manga), croissant, manteiga de amendoim e smoothie.

© DR

Para uma refeição mais leve, pode pedir à carta os ovos Benedict (6,50€), tostas como a de tofu, ovos, espinafres e cogumelos (8€), de bacon, ovos, cheddar e tomate confitado (9€) ou de salmão, ovos, abacate e queijo-creme (10€). Há também panquecas com frutas, compota e creme de avelã (7€), com creme mascarpone, frutas e maple syrup (7€), com frutas e chocolate (6,50€) ou a versão salgada, com ovo, bacon, cheddar e maple syrup (5,50€).

Avenida do Parque, 595 (Porto). Brunch: Ter-Dom 10.00-18.00, 15-22€. Reservas: 91 176 7291

