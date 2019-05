Há brunches e street food do mundo para provar no novo Garden Porto

Abriu na cidade mais um espaço onde é possível fazer uma daquelas refeições cheias de ovos e panquecas. Mas não só. O Garden Porto é também um espaço onde pode provar algumas maravilhas da street food internacional. Só boas notícias.

A qualquer hora do dia pode pedir panquecas – a de banana caramelizada e gelado de baunilha (6,50€) vale muito a pena –, tostas, como a de creme de batata doce, cogumelos, tomate assado e ovo escalfado (7,50€), waffles, ovos e bowls. E acredite, há opções para todos os gostos.

A partir das 12.00, a festa gastronómica pode fazer-se com o burger de porco desfiado, coleslaw, molho bbq e batatas fritas (9,90€); com a waffle de frango com creme de ricota, ovo estrelado e maple syrup de vinho do Porto (6,90€); com o camarão com maionese agridoce (6€); e com a salada de grão de bico, batata doce, kale, brócolos e molho tahine (9,50€).

Para acompanhar a refeição, peça um dos cocktails da carta, como o Girl Power que leva gin, morangos, St. Germain, menta e água de groselha (6€). Criado por Alexandre Castro, um dos sócios, esta bebida foi inspirada numa outra que confeccionou para Rihanna quando trabalhava em Londres e que, dadas as repetições, fez com que a cantora perdesse o voo. Baptizou-o de Miss My Flight e adaptou-o, agora, ao gosto português.

