Há duas novas bebidas de café de especialidade para provar no C'Alma

O C'Alma, um espaço dedicado ao café de especialidade, tem duas bebidas novas para este Verão: o Cold Brew e o Nitro Cold Brew. Ambas são servidas em torneira do estilo Stout, um tipo de cerveja preta, e estão à venda por 3€.

Para os menos entendidos no assunto, cold brew é uma forma de fazer café de filtro com água fria, o que lhe dá um maior prazo de validade. Segundo Renato Andrade, responsável pelo C'Alma, é feito em grandes quantidades e depois armazenado em barris, que mais tarde são refrigerados com nitrogénio. Tudo isto faz com que o café seja empurrado para a torneira, tal como a cerveja de pressão.

Já o Nitro Cold Brew, apesar de muito parecido, tem uma maior concentração de nitrogénio, o que faz com que o gás se misture com o café. Ao ser servida, a bebida é castanha clara mas, com o passar do tempo, vai mudando de cor e tornando-se cada vez mais escura. Uma espécie de efeito cascata que cria uma camada de espuma branca no topo, novamente, muito semelhante à cerveja. É ir e experimentar.

