Há jazz e cerveja ao ar livre no jardim da Letraria, no Porto

A Letraria Craft Beer Garden tem um dos jardins mais secretos do Porto. Agora, além de provar os maltes e lúpulos da cerveja artesanal Letra, pode assistir a concertos gratuitos de jazz.

“Há Jazz na Letra” é o novo formato semanal das jam sessions no jardim da Letraria do Porto. Em Setembro, todos os domingos, das 18.00 às 21.00, os concertos serão liderados por Pedro Molina no contrabaixo e Antón Iglesias na bateria, que vão contar com músicos convidados.

Devido à situação actual, o acesso ao jardim será condicionado a uma lotação que permita a manutenção do distanciamento físico. O plano de contingência inclui medidas de prevenção como circulação condicionada, utilização obrigatória de máscara, regras de distanciamento e higienização das mãos, através da disponibilização de álcool-gel. A realização dos concertos estará dependente das condições climatéricas.

