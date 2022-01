Há sempre muito para explorar em Miguel Bombarda, mas o dia de Inaugurações Simultâneas é o mais especial no quarteirão. O primeiro deste ano acontece no sábado, 15 de Janeiro, a partir das 16.00, com novas propostas nas galerias e também nos espaços expositivos, comerciais e alternativos. Como sempre, o acesso é gratuito.

Devido à situação pandémica, as actividades de animação no espaço público que costumam acompanhar as Inaugurações Simultâneas estão temporariamente suspensas, explica a Ágora, mas pode visitar as novas exposições que serão inauguradas nestas galerias:

.

Não perca também estas apresentações noutros espaços do quarteirão:

Espaço Neblina: Maria Oliveira e Marta Ramos, "Poço", exposição que encerra o ciclo "Era já ali e já era outra coisa", um projecto de Daniel Moreira e Rita Castro Neves;

Espaço Q / QuadraSoltas: Manuela Silva, Mavilde Gonçalves e Raquel Quelhas, “Entrespaços”;

Galeria Tiê: Bira Dantas, exposição de caricaturas de músicos brasileiros;

Galeria Cruzes Canhoto: "Um Natal dos Diabos";

Tumboa Gallery: "Incursões da figuração humana";

Tincal lab: "(in)SIDE EFFECT", exposição colectiva de joalharia;

CRU Creative Hub: Francisca Sousa Soares, "Paisagem Memória", exposição de fotografia com curadoria de Rossana Mendes Fonseca;

ROSA ET AL Townhouse: Maria Vittoria Trovato, "Chimneys Were The First Skyscrapers Of Kranj", exposição de fotografia documental;

DaVinci art gallery: "Coletiva 22".

Nesta edição, a imagem do cartaz é da autoria de Leonor Violeta, designer gráfica e ilustradora sediada no Porto. No tipo de letra usado, foi mantida a parceria estabelecida já no ano passado com a designer e directora artística Joana Machado, do Colönia Studio:

.

