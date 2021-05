Há um novo baloiço panorâmico em Braga

Santa Marta das Cortiças ganhou o seu nome devido à existência de uma capela em devoção a Santa Marta e aos frondosos sobreiros, que emolduram o monte. No topo, encontra-se uma panorâmica privilegiada sobre as cidades de Braga e Guimarães, os verdes vales do Cávado, do Ave e do Este. Em dias de céu limpo, é até possível avistar o mar e as serras do Gerês, da Cabreira, Amarela, Arga e Soajo.

Aqui há trilhos para percorrer, mesas para piqueniques, uma capela, um bar e alguns vestígios de um antigo castro, habitado desde a Idade do Ferro e testemunha da ocupação romana na região. O monte tem agora uma nova atracção: o Baloiço de Esporões, situado a 561 metros de altitude, um dos pontos mais altos de Braga (ver mapa).

© DR Baloiço de Esporões

"Toda a envolvente da Santa Marta das Cortiças permite uma vista de 360º sobre vales e serras minhotas e, a partir deste baloiço, as pessoas poderão ver a região de uma outra perspectiva", afirma o presidente da Junta de Freguesia de Esporões, João Oliveira, citado em comunicado. "Os baloiços fazem parte do imaginário infantil de praticamente todos nós e evocam uma enorme sensação de liberdade. E se, enquanto baloiçamos, tivermos acesso a paisagens infinitas, a experiência torna-se ainda mais memorável, sobretudo se observada ao pôr-do-sol.”

+ Há um novo trilho com vista panorâmica sobre Braga

+ O maior aquaparque da Península Ibérica vai nascer em Braga

+ Braga é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal