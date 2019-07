Há um novo menu de degustação para provar no Le Monument

Com a chegada das estações mais quentes, chega também um novo menu ao Le Monument, restaurante gastronómico do hotel Maison Albar Hotels Le Monumental Palace, nos Aliados, desenvolvido pelo chef Julien Montbabut e com uma forte influência dos sabores e produtos portugueses. "Descobrir Portugal e os produtos portugueses tem sido uma grande aventura e uma agradável surpresa", afirma.

Espargo verde fumado com poejo, iogurte e gema de ovo de codorniz; barriga de atum marinada com melancia e flor de sabugueiro; e quenelle de galinha com cogumelos e molho poulette são alguns dos aperitivos da nova carta.

Nos pratos de peixe há coisas tão boas como o pargo dourado em manteiga de coentros, funcho, azeitonas e requeijão e as enguias da Ria de Aveiro grelhadas e servidas com favas cozinhadas com presunto. Mas os pratos de carne também têm muito que se lhe diga. Exemplos? A moleja de vitela com cebola nova, cenoura e molho de carne com ervas aromáticas. A refeição termina com o Le Grand Dessert de Joana, uma criação da chef Joana Thöny servida em vários momentos.

Na hora de escolher, pode optar por quatro pratos (85€) escolhidos por si, ou pelo menu de degustação de seis pratos, desta vez seleccionados pelo chef (105€). A harmonização vínica pode ser feita por 45€, no caso do menu de quatro pratos, ou 60€, no menu de degustação.

©Kpictures Stefan Kraus / ©Mickael Goupil

