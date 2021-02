Há um novo mural para dar mais cor ao Porto

Mário Fonseca (Oker) nasceu na Maia, onde começou a dar os primeiros passos no mundo do graffiti em 1999. Hoje desenvolve trabalhos no âmbito da ilustração, graffiti e street art, tendo já colaborado com marcas como a Super Bock ou a Red Bull. O seu estilo é distinto, com traços coloridos, contornos bem marcados, formas abstractas e personagens animadas.

© DR 'Juntos' de Oker

Um dos seus trabalhos mais recentes chama-se Juntos e pode ser visto no Porto, na Rua de Oliveira Monteiro. O mural está integrado no Programa de Arte Urbana do Porto, iniciativa que pretende contribuir para a divulgação e sensibilização da produção criativa da arte urbana, incentivando a sua prática num enquadramento institucional autorizado.

© DR 'Juntos' de Oker

É uma das três intervenções produzidas nas últimas semanas pelo Programa de Arte Urbana do Porto em postos de transformação da EDP na cidade. As outras duas, da autoria de RAFI die Erste e GODMESS, estão situadas, respectivamente, na Rua de Vilar e no Campo 24 de Agosto.

Com curadoria do artista portuense Hazul, o Programa de Arte Urbana do Porto conta também com novas obras no mural colectivo da Restauração, intervenções em paredes na Rua da Alegria e na Travessa da Senhora da Luz, e a disponibilização de uma parede legal no Viaduto de Santa Luzia.

