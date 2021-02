No Porto, há um novo mural que é um poema visual

A obra da artista portuense RAFI die Erste é inspirada num livro do poeta palestiniano Mahmoud Darwish. Está no cruzamento entre a Rua de Vilar e a Rua de D. Pedro V.

Teresa Rafael, mais conhecida como RAFI die Erste, anda há vários anos a dar mais cor e poesia às paredes do Porto. Mas este é o primeiro mural que pinta na sua cidade. Chama-se The Butterfly's Burden e pode ser visto no cruzamento entre a Rua de Vilar e a Rua de D. Pedro V.

Fotografia de Joze Far 'The Butterfly’s Burden' de RAFI die Erste

A obra realizada pela artista portuense é um poema visual inspirado no livro The Butterfly's Burden do poeta palestiniano Mahmoud Darwish. De acordo com a autora, a pintura procura criar uma ponte entre o observador e “um raio de luz” que é revelado quando paramos.

Fotografia de Joze Far 'The Butterfly’s Burden' de RAFI die Erste

O mural está integrado no Programa de Arte Urbana do Porto, iniciativa que pretende contribuir para a divulgação e sensibilização da produção criativa da arte urbana, incentivando a sua prática num enquadramento institucional autorizado.

Fotografia de Joze Far 'The Butterfly’s Burden' de RAFI die Erste

Esta é umas das três recentes intervenções do Programa de Arte Urbana do Porto em postos de transformação da EDP na cidade. As outras duas, da autoria de OKER e GODMESS, estão situadas, respectivamente, na Rua de Oliveira Monteiro e no Campo 24 de Agosto.

Rafi junta-se assim a outros artistas urbanos que têm contribuído para criar galerias de arte ao ar livre no Porto, em locais como o Mural Colectivo da Restauração, onde já habitam novas intervenções da autoria de Diogo Pintampum, Low Class Club, Matilde Cunha, Leonor Violeta, Mariana Bento (Malva), Tiago de Carvalho (Oaktree) e Henrikas Riškus.

+ Novo mural do Porto é uma homenagem às aguadeiras

+ Novo mural do Porto ilustra o ciclo da água

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana