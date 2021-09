Hilbea: a nova marca portuense de básicos confortáveis, versáteis e sustentáveis

As peças desta marca são feitas no Norte do país e estão à venda na loja online.

O athleisure continua a ser uma das maiores tendências e a portuense Hilbea chegou para preencher as lacunas que possa ter no seu guarda-roupa com peças essenciais, versáteis e confortáveis, feitas com tecidos orgânicos de "alta qualidade", em fábricas a poucos quilómetros da Invicta.

A fundadora da marca é Marta Teixeira, uma jovem portuense que se aventurou no mundo da moda depois de se licenciar em Direito e passar por uma empresa de organização de eventos. Trust Nature é a assinatura da Hilbea, por isso, só faria sentido trabalhar com produtores locais e com materiais amigos do ambiente.

"Quem usa as nossas peças veste a mudança de que o mundo precisa, porque só utilizamos tecidos orgânicos e sustentáveis, bem como técnicas e processos de produção amigos do ambiente, que consomem menos água e ajudam a produzir menos resíduos", descreve a fundadora, em comunicado.

Toda a produção da marca é livre de químicos e consome menos água do que é habitual nesta indústria. Além disso, a fábrica com que trabalham tem diferentes certificados (SMETA, OEKO-TEX e GOTS), que atestam as condições éticas de trabalho e as práticas ambientais.

A gestão de resíduos também é feita da forma mais sustentável possível, nomeadamente, reciclando todos os materiais que podem passar por esse processo. As caixas utilizadas para o transporte e entrega das peças são feitas com cartão reciclado.

© DR Existem peças genderless

Todas as criações da marca estão à venda, exclusivamente, na loja online. É lá que vai encontrar peças para homem e mulher – algumas inserem-se na linha genderless –, como crop tops (entre 39,90€ e 54,90€), t-shirts (entre 49,90€ e 89,90€), calções (84,90€), calças (entre 114,90€ e 119,90€) e hoodies (entre 109,90€ e 119,90€). Todos os artigos são "muitíssimo versáteis e adequados a todo o tipo de contextos, incluindo a prática desportiva", lê-se em comunicado.

Esta colecção é feita de cores sólidas e conjuntos monocromáticos, disponíveis em cores como azul, laranja, amarelo, lilás, cor-de-rosa, preto, branco, entre outras. As peças da Hilbea são "adequadas à energia de cada um" e o site ajuda os clientes a procurar as artigos tanto por cor como por modelo.

Apesar de produzir, armazenar e distribuir a partir de Portugal, a marca vende para todo o mundo e foi até concebida para "que o grosso do volume de vendas venha do estrangeiro".

