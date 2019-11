Invicta Taproom: o novo bar de cerveja artesanal da cidade

Fãs de cerveja desde sempre, três amigos brasileiros – Raphael Pereira, Roberto Cortez e Raphael Cortez – decidiram juntar-se para abrir o Invicta Taproom, um bar dedicado à cerveja artesanal com foco nas cervejeiras portuguesas.

O espaço tem 13 torneiras e apenas uma delas é fixa, reservada para uma pilsner da lisboeta Dois Corvos (1,50€-3€). Outra é só para sidra, cuja marca vai variando. As restantes 11 mudam “quando o barril acaba”, o que significa que estão sempre a chegar novidades fresquinhas. O Invicta Taproom tem também 40 marcas de cerveja em lata e em garrafa.

Para não beber de estômago vazio foi criado um pequeno menu de tapas, que inclui algumas referências ao Brasil, como as coxinhas de frango (4€). De outras geografias encontra os nachos com queijo cheddar (4€) ou os aros de cebola (5€). Aos fins-de-semana o bar vai recebendo alguns eventos, como programas que ligam a gastronomia e a cerveja (já fizeram um dedicado à comida mexicana). Também pode contar com DJ sets e, num futuro próximo, com alguns concertos. De qualquer forma, aqui a cerveja é quem mais ordena, e ainda bem.

© Marco Duarte

