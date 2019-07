Joalharia portuguesa vai estar em destaque na Casa da Arquitectura

As portas da Casa da Arquitectura abrem-se esta sexta-feira 5 para um evento especial: uma mostra de entrada livre, composta por 20 marcas, que “celebra o lançamento da nova campanha de promoção internacional da joalharia portuguesa”, área que nos últimos anos tem sofrido alterações, com a recuperação das técnicas e desenhos tradicionais. Mesh Jewellery, Liliana Guerreiro, Fernando Martins Pereira, Inês Barbosa, Jorge Silva, Portugal Jewels, Sopro Jewellery, e Arte Nova Jewellery são alguns dos nomes que vão apresentar as suas colecções, de acordo com a organização.

Paralelamente, decorrem três conversas que pretendem dar a conhecer histórias, casos de sucesso e tendências, às quais também pode assistir gratuitamente. A história das nossas jóias (11.00) e Sustentabilidade – fechar o ciclo (16.30) estão agendadas para o primeiro dia da iniciativa, já a Shape Up – empreendedorismo na joalharia (11.00) acontece no dia seguinte.

A entrada no evento organizado pela AORP – Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal obriga a pré-inscrição. No dia 5 a mostra começa às 10.00 e estende-se até às 19.00, e no dia 6 termina às 17.00.

+ Mini ZineFest Portugal: festival dedicado às edições próprias e independentes começa sexta-feira

+ O Cidade Mais está de volta e quer fazê-lo imaginar o futuro

+ Vem aí um Frenesim no Jardim da Casa das Artes

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.