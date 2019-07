'La forza del destino', de Verdi, chega ao Coliseu do Porto

A ópera está de volta ao Coliseu do Porto. O regresso deste género artístico faz-se a 26 de Outubro com La Forza del Destino, de Verdi, numa parceria entre a sala de espectáculos portuense e o Teatro Nacional de São Carlos, o único teatro lírico do país.

Esta parceria chega depois das apresentações bem sucedidas de La Traviata, em 2018, que esgotou na capital e na Invicta e de Turandot, que em 2017 marcou o regresso do Teatro Nacional de São Carlos ao Coliseu.

A interpretação da ópera de Verdi fica a cargo da soprano Julianna Di Giacomo e do tenor Kristian Benedikt, que assumem o par Leonora/Alvaro, "numa história onde dramas pessoais intensos se desenrolam com a guerra como pano de fundo", descreve a organização.

Os preços começam nos 20€ e vão até aos 50€.

La Forza del Destino. 26 de Outubro de 2019, Coliseu do Porto (Rua de Passos Manuel 137, 4000-385, Porto). Preço dos bilhetes 20€-50€.

