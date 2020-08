Largo do Paço, em Amarante, tem nova carta e vai buscá-lo a casa para provar

Os novos menus de degustação do Largo do Paço, restaurante com uma estrela Michelin instalado na Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante, estão disponíveis desde o início de Julho. Com "sabores frescos e autênticos", como se lê em comunicado, os pratos desenvolvidos pela equipa liderada por Tiago Bonito reforçam "a sua identidade de uma cozinha original e contemporânea, com grande ligação à cozinha tradicional portuguesa".

O Menu Caminhos (115€ com pairing vínico a 55€) é inspirado nas raízes e nos pratos clássicos de Tiago Bonito, como o Jardim do Chef, um prato desenvolvido há alguns anos, com verduras, brotos, trufa de Verão e camomila.

Já o Menu Identidade (130€ com pairing vínico a 65€), "que tem sido o mais procurado", diz o chef, é inspirado nas viagens, na criatividade e na sua evolução da cozinha. Ao longo do menu, o peixe e o marisco têm protagonismo – gamba do Algarve com amêndoa e aneto, carabineiro com caril e açafrão, e cherne com percebes e cevadinha de chouriço –, mas o caviar com gema e champanhe, a abrir o menu, o momento do pão e o borrego com harissa são outros dos imperdíveis na degustação.

Se não quiser preocupar-se com nada, opte pelo serviço de jantar com o transporte incluído (que deve ser reservado com, pelo menos, 24 horas de antecedência). Por 360€ tem direito ao Menu Caminhos com pairing vínico, para duas pessoas, e ao transporte Porto-Amarante e Amarante-Porto com motorista.

+ Restaurantes com estrela Michelin no Porto



+ Amarante: tudo o que pode fazer em 1 dia



+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story