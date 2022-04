Latitid dá a volta ao mundo com a colecção do 10.º aniversário

Em 2013 foi ao Porto. No ano seguinte a Barcelona. Depois Londres, Istambul, Capri, Cuba, Cape Town, Los Angeles... Cada Verão, um destino inspirador. E em 2022, para celebrar a 10.ª colecção, a Latitid não fez por menos: decidiu dar a volta ao mundo, com paragem em cada uma das viagens que fez. A colecção especial de aniversário da marca portuense de fatos de banho foi apresentada na última terça-feira, chama-se de The Iconic e reinventa dez modelos que marcaram a sua história.

"É um misto de best-sellers e de peças importantes para a marca e para cada uma daquelas colecções. Todas esgotaram no ano em que saíram", diz Inês Fonseca, uma das três sócias e fundadoras. "Quando lançámos a primeira colecção, inspirada no Porto, ninguém fazia fatos de banho com decotes subidos, foi completamente inovador, e por isso o Iconic 1 é assim. No ano seguinte, inspirámo-nos na cidade de Barcelona – o Iconic 2, com apenas uma alça, representa a Diagonal", exemplifica.

DR Iconic 2 - Barcelona

Os dez modelos icónicos da colecção de aniversário dividem-se entre biquinis e fatos de banho e cada um deles tem três ou quatro variações de cores novas, lisas ou com estampado, com ou sem brilhos. O Iconic 10 é a única peça que nunca ninguém viu antes: foi desenhado para o Verão de 2022, cuja colecção, com lançamento marcado para meados de Abril, foi inspirada em mais uma latitude: a Riviera Francesa.

DR - Latitid The Iconic 10 - Riviera Francesa

Entre as novidades anunciadas na Garagem Lisboa, na passada terça-feira, está o livro de edição limitada, com capa dura e 195 páginas, 3650 Days of Sun (49€), que conta a história da marca e das fundadoras através de imagens, e a resposta a um pedido recorrente das clientes: pela primeira vez, é possível conjugar diferentes tamanhos de partes de cima e partes de baixo em alguns modelos de biquini.

The Iconics já está à venda na loja da Latitid da Foz e no site, com preços que vão dos 98,50€ aos 130€.

+ Cinco lojas para comprar biquínis e fatos-de-banho no Porto

+ Porto: o melhor da Foz