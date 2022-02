LGBT+ Music Festival no Porto com Iggy Azalea e Melanie C

O LGBT+ Music Festival estreia-se no Porto entre os dias 1 e 3 de Julho, para criar um espaço seguro para quem vê na música um acto de libertação. O cartaz conta também com nomes como Ludmilla, Peaches, Blaya e Little Boots, entre outros.

Melanie C (Spice Girls) é um dos nomes no cartaz do LGBT+ Music Festival

O Verão de 2022 vai trazer um novo festival ao Porto para celebrar a comunidade LGBT+. De 1 a 3 de Julho, o LGBT+ Music Festival vai contar com três dias de música, de várias sonoridades, entre o recinto principal na Alfândega do Porto e a vida nocturna da cidade, com festas temáticas em clubes locais, festas a bordo de barcos e celebrações em terraços.

Assumindo-se como "um dos primeiros festivais inclusivos abertamente LGBTQIA+", o evento tem "o compromisso de criar um lugar seguro que abraça e eleva a diversidade de toda a comunidade", lê-se em comunicado. Já confirmados no cartaz estão nomes como Iggy Azalea, Melanie C (Spice Girls), Todrick Hall, Ludmilla, Jax Jones, Little Boots, Jodie Harsh, Blaya, Peaches, Bimini Bon-Boulash, Eliza Legzdina, Sammy J e The Illustrious Blacks.

Cartaz do LGBT+ Music Festival no Porto

O festival foi criado "para todos aqueles que acreditam que a identidade e sexualidade têm multiplicidades de expressão". É organizado pelo Apollon Group, com dinamização de organizações como a Associação Variações, a ILGA e a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. É "um evento inspirado pela comunidade LGBT+ e que representa o maior investimento neste segmento, mas onde qualquer pessoa será bem-vinda", diz Marco Azevedo, director do festival, citado em comunicado. "A missão do nosso festival é fazer com que todos se sintam vistos e ouvidos enquanto cantamos e dançamos hinos pop", acrescenta.

Os bilhetes vão estar à venda no site oficial.

+ Esta nova editora só vai publicar livros escritos por mulheres

+ Porto vai ter um novo festival para celebrar a cultura africana

+ Eros Porto: festival dedicado ao sexo e erotismo está de volta em Junho