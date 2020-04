Lion Of Porches oferece máscara em compras superiores a 50€

A Lion of Porches lançou recentemente uma campanha do Dia da Mãe. Até este domingo, dia 3 de Maio, quem fizer compras superiores a 50€ da colecção de Primavera/Verão 2020 recebe uma máscara social reutilizável.

Para aumentar a vontade de fazer compras, a colecção para a estação quente, para homem, mulher e criança, está com 30% de desconto em todos os artigos. A máscara é produzida pela marca e é feita de algodão no interior e poliéster no exterior. O preço estimado de cada uma é de 9,99€ e é possível que a Lion of Porches comece a comercializar este equipamento de protecção individual depois de a campanha terminar.

As lojas da marca vimaranense estão temporariamente fechadas, mas pode fazer as suas compras online. Os portes de envio são gratuitos e o prazo de devolução e troca dos artigos foi alargado para os 60 dias.

